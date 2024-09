Klavierkonzert mit Beethovens Hammersonate

Die „Große Sonate für das Hammerklavier“ Op. 106 von Ludwig van Beethoven gehört zu den schwierigsten Werken, die je für Klavier komponiert wurden. Deshalb wird diese Musik nur sehr selten öffentlich gespielt. Der amerikanische Pianist Joshua Rupley gibt am Freitag, 18. Oktober, ein Klavierkonzert im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach. Er spielt die Hammersonate von Beethoven und ausgewählte „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn.

Der Pianist Joshua Rupley ist in der Wüste des amerikanischen Bundesstaates New Mexico aufgewachsen. Ab seinem ersten Klavierunterricht mit elf Jahren stürzte er sich in die klassische Musik, lernte die deutsche Sprache und wanderte nach Deutschland aus, in die Wiege der europäischen klassischen Musik. Er ist als Liedbegleiter und Solist für seine tiefgründigen, lebendigen und besonders klangschönen Interpretationen bekannt und geschätzt. Rupley ist gefragter Dozent für Meisterkurse im Fach Kunstlied sowohl in den USA als auch Deutschland. Konzertreisen und Meisterkurse führten ihn zur Manhattan School of Music, University of North Carolina School of the Arts, University of New Mexico, Bundesmusikakademie Trossingen, Landesmusikakademie Hammelburg, Schloss Britz in Berlin, Kissinger Sommer, Würzburger Mozartfest, Festival KlangART Vision Sachsen-Anhalt, den Sondershäuser Liszt-Konzerten, zum Richard-Wagner-Verband und vielem mehr. Er hat einen Lehrauftrag für Liedgestaltung am Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg.

Eintrittskarten können im Vorfeld unter https://joshuarupley.com/produkt/beethoven-mendelssohn-2024/ bestellt oder an der Abendkasse (20 Euro regulär / 15 Euro ermäßigt) erworben werden. Tafelberechtigte Menschen zahlen 1 Euro pro Ticket.