Kunst-Antik-Markt: Im Sisi-Schloss weihnachtet es schon ein bisschen

Seit über 20 Jahren wird der Kunst-Antik-Markt im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Aichach) veranstaltet. Er ist bis heute ein Renner, wie am Wochenende wieder zu erleben war. Der Markt hat sich seit den Anfängen weiter entwickelt.

Laut Martina Baur, Leiterin des Infobüros der Stadt, hatten diesmal 35 Anbieter von der Stadt den Zuschlag erhalten, die im und am Schloss Verkaufsstände aufbauten. Ihr Angebot reichte von antiken Möbeln und Glaskunst bis hin zu Schmuck, Porzellan und Klosterarbeiten.

Puppen und Kuscheltiere: Beim Kunst-Antik-Markt im Sisi-Schloss gab es ein breites Angebot. Foto: Erich Echter

Baur betonte: „Wir haben den Markt weiterentwickelt und heuer sind neun neue Fieranten dabei.“ Sie freute sich über den Besuch des Bayerischen Fernsehens, das am Stand der Aichacherin Manuela Montag drehte. Montag bietet Upcycling-Produkte aus Feuerwehrkleidung und Töpferwaren an. Ausgestrahlt werden soll der Beitrag am 24. November um 20 Uhr.

Beim Rundgang durch die historischen Räume des Schlosses stellte sich auch bereits ein wenig vorweihnachtliche Stimmung ein. Einige Anbieter sind dort seit mehreren Jahren vertreten. So auch Claudia Klimes, die am Wochenende auch von ihr handgearbeitete Krippen und Weihnachtsschmuck präsentierte. Es handle sich um Unikate, betonte Klimes.

Schmucke Krippen gab es am Stand von Claudia Klimes - Foto: Erich Echter

Zu den langjährigen Teilnehmerinnen gehört auch Irene Menzinger aus Türkenfeld, die Krippen, Sterne aus Papier und Gnel anbot. „Ich komme regelmäßig zum Ostermarkt und freue mich, dass ich auch am Kunst-Antik-Markt dabei sein kann“, sagte sie. Die aus Ungarn stammende Krisztina Kolip war ebenfalls öfter beim Kunst-Antik-Markt. Diesmal hatte sie Adventskränze aus Nüssen, handbemalte Weihnachtskugeln und gehäkelte Engel im Gepäck.

Publikum freut sich über ein abwechslungsreiches Angbot beim Kunst-Antik-Markt

Zum ersten Mal bot Verena Meißner aus Obergriesbach ihre Arbeiten an. Besonders angetan war sie von ihrem Standplatz im ersten Stock. „Es ist schon ein besonderes Ambiente hier im Schloss“, freute sich die Obergriesbacherin, die Adventskränze, Adventskalender und Geschenkartikel verkaufte. „Ich arbeite zu Hause und mein Mann hilft mit. Denn ohne Familie geht gar nichts“, sagte Meißner. Auch Irma Kestel aus Massenhausen war erstmals dabei. An ihrem Verkaufsstand gab es verschiedene antike Kunstgegenstände. „Ich bin erstaunt über die positive Atmosphäre im Schloss“, unterstrich sie.

Traditionellen Weihnachtsschmuck gab es beim Kunst-Antik-Markt im Unterwittelsbacher Sisi-Schloss. Foto: Erich Echter

Besucherinnen und Besucher werteten den Markt als abwechslungsreich. Als weiteren Pluspunkt führen viele an, dass für jeden Geldbeutel etwas dabei sei. Eine Augsburgerin, die mit ihrem Ehemann durch den Markt schlenderte, lobte: „Wir kommen zu jedem Markt ins Sisi-Schloss schon wegen dem angenehmen Umfeld.“

Und wer bei dem Rundgang schließlich auf den weihnachtlichen Vorgeschmack gekommen war, konnte im Hof Bratwürstel und Glühwein genießen.