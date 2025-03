Rockige Klänge und beste Stimmung mit den Rusty Four im Brandner

Ein Abend voller musikalischer Höhepunkte und nostalgischer Rock-Hits begeisterte das Publikum im Brandner Kaspar. Entgegen ihrem Namen gar nicht eingerostet, präsentierten sich die Rusty Four aus Gerolsbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und sorgten mit ihrem Auftritt am Freitagabend für beste Stimmung und ein mitreißendes Konzerterlebnis in der Musikkneipe im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach.

Inge von Wenczowski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kid Rock Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterwittelsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis