Der Ostermarkt am und im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach zog am Wochenende zahlreiche Interessierte an. Bereits in den ersten drei Stunden zählte das Personal am Samstag an den beiden Einlässen über 800 Gäste. Sie alle interessierten sich für Buntes und Kreatives rund ums Osterfest.

Erich Echter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterwittelsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis