Schauspieler Peter Greif liest Thomas "Heilige Nacht" im Sisi-Schloss

Plus Rund 70 Zuhörer wollen Ludwig Thomas "Heilige Nacht" im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach hören. Schauspieler Peter Greif liest und lässt die Figuren dabei lebendig werden.

„Jetzt, Leuteln, jetzt loost's amal zua“, hieß es am Donnerstagabend für rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Schauspieler Peter Greif las die "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma, eine Weihnachtsgeschichte in Mundart. Der Haberer-Zwoagsang mit Gisela und Siegfried Bradl umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Das Publikum erlebte eine besondere Einstimmung auf die Weihnachtszeit.