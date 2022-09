Unterwittelsbach

10:34 Uhr

Unbekannte stehlen Kennzeichen von VW Tiguan

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen wegen gestohlener Kennzeichen in Unterwittelsbach.

In der Nacht zum Dienstag "verschwinden" die Kennzeichen des Tiguan. Er ist am Schloßanger in Unterwittelsbach geparkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beide Kennzeichen eines weißen VW Tiguan, der in Unterwittelsbach geparkt war, haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag gestohlen. Der Wagen war laut Mitteilung der Polizei von 20.30 bis 1.30 Uhr am Schloßanger geparkt. Die Polizei Aichach bittet um Zeugenhinweise unter 08251/8989-0. (AZ)

