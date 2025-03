Vielfältiges Angebot beim Ostermarkt am Sisi-Schloss

Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. März, präsentieren im und am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) wieder rund 40 Aussteller ihre kunstvoll gestalteten Ostereier und österlichen Dekorationen. Der Frühlingsmarkt zeichnet sich durch das vielfältige Angebot aus. Beim Aichacher Ostermarkt kommen nicht nur Sammler von Ostereiern ins Schwärmen. Vor Ort lassen sich einige Künstler auch über die Schulter blicken und demonstrieren ihr Handwerk. Auf der Schlossterrasse und vor der Brücke präsentieren sich Aussteller mit Holzarbeiten, Flechtkörben, Gartendeko, Seifen, Kräuterkissen und vielem mehr. Am Sonntag unterhält außerdem Drehorgelspieler Jürgen Laufer die Gäste. Der Ostermarkt ist geöffnet am Samstag, 22. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. März, von 10 bis 17 Uhr.

