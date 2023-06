Nutzen Sie die Pfingstferien, um wegzufahren?

Wir haben Passanten in Aichach gefragt, ob es sie in den Pfingstferien ans Meer oder in die Berge zieht -oder ob sie sich lieber zu Hause bleiben.





Strandurlaub am Mittelmeer oder Urlaub in den Bergen? Ein Städtetrip am verlängerten Wochenende oder eine Schnäppchenreise? Die Reiseveranstalter haben sich mit ihren Angeboten schon längst darauf eingestellt, dass viele Urlauberinnen und Urlauber die Pfingstferien zum Verreisen nutzen. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie auch zu den Pfingsturlaubern gehören.

Paula Neumann, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Paula Neumann, Aichach: An Pfingsten ist es bei uns schön. Da fahre ich nicht weg. An Ostern war das Wetter bei uns bescheiden. Da habe ich zusammen mit meinen Töchtern und den Enkelkindern die Ferien für den Urlaub genutzt. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: zusammen unterwegs sein zu können und Urlaub zu machen. Das ist bei uns schon ein kleines Ritual, dass wir die Zeit so nutzen.

Werner Maier, Kühbach-Großhausen Foto: Gerlinde Drexler

Werner Maier, Kühbach-Großhausen: Meine Frau und ich sind Mesner. Da achten wir bei unserer Urlaubsplanung auf die kirchlichen Termine. Der Blumenschmuck sollte ja immer frisch sein. Wir fahren generell wenig in Urlaub und dann auch meistens spontan. Mit dem Meer haben wir gar nichts am Hut. Unser Urlaub geht immer Richtung Berge oder manchmal auch nach Südtirol. Wir mögen es, auf das Bergpanorama schauen zu können.

Alois Pfeiffenberger, Aindling-Eisingersdorf, mit Leonie Foto: Gerlinde Drexler

Alois Pfeiffenberger mit Leonie, Aindling-Eisingersdorf: Ich brauche es nicht, während der Pfingstferien wegzufahren. Da fahren ja schon alle anderen weg. Ich mache lieber Urlaub, wenn keiner dort ist. Als Rentner kann ich mir das ja aussuchen. Wir fahren im Urlaub meistens nach Österreich in die Berge. Das ist für mich als Österreicher Heimaturlaub. Wenn wir dort sind, wollen wir die Berge auch genießen und gehen oft wandern.

Ulrike Naber, Aichach-Untergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Ulrike Naber, Aichach-Untergriesbach: Wir haben die Pfingstferien heuer für Urlaub genutzt und sind nach Karlsbad gefahren. Die Kinder waren im Pfadfinderlager und wir haben die Tage für uns genutzt. Das war das erste Mal wieder. Vorher waren wir in dieser Zeit immer gefordert und sind in den Pfingstferien nie weggefahren. Wir waren sonst immer außerhalb der Ferien unterwegs oder sind in den Sommerferien weggefahren.