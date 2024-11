Dieses Weihnachtsdessert mit Vanillekipferln kann perfekt vorbereitet werden

Seit 15 Jahren sind im Backmagazin Zuckerguss altbewährte Schätze und brandneue Kreationen von Hobbybäckerinnen und -bäckern aus der Region zu finden. Die beliebte Rezeptsammlung unserer Zeitung erscheint jeweils zur Oster- und zur Weihnachtszeit. In der aktuellen Jubiläumsausgabe sind auch Stefanie und Julia Kneißl aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen dabei – mit einem besonderen Weihnachtsdessert.

Julia ist erst sieben Jahre alt und hilft ihrer Mama Stefanie gerne in der Küche. Auch die kleinere Schwester Mona, 6, mischt dabei gerne mit. Allerdings hat sich die jüngere Tochter vorerst aufs Probieren und weniger aufs Kochen, Backen und Zubereiten von Speisen spezialisiert. Zur Weihnachtszeit werden bei den Kneißls stets viele Plätzchen gebacken. Da dürfen Vanillekipferl nicht fehlen. Diese braucht die Familie nämlich auch für ihr Lieblingsdessert am ersten Weihnachtsfeiertag: Vanillekipferl-Parfait mit warmen Punschkirschen.

Mit dem Rezept hat Stefanie Kneißl es bereits zum dritten Mal ins Zuckerguss-Magazin geschafft. In der 30. Ausgabe gibt es auf 81 Seiten wieder viele kreative Rezepte. 2011 verriet Kneißl, noch unter ihrem Mädchennamen Gottschalk, im Zuckerguss die Anleitung für ein Likörkonfekt mit Eierlikör und Walnüssen. 2017 reichte sie Kirsch-Tiramisu-Cupcakes mit Mascarpone und Espresso ein. Und jetzt arbeitet die 40-Jährige mit ihrer Tochter Julia zusammen, um unsere Leserinnen und Leser zum Naschen zu verführen. Auch die Grundschülerin, die ein großer Fan der Fernsehsendung „Das große Backen“ ist, liebt das Weihnachtsdessert.

Rezept im neuen Zuckerguss-Magazin: Festliches Dessert für Weihnachten

Wie ihre Mutter berichtet, lässt sich die Nachspeise perfekt schon mehrere Tage vor Weihnachten zubereiten und einfrieren. Statt der warmen Punschkirschen können auch Erdbeeren oder Himbeeren mit Zitrone püriert und bei Bedarf ebenfalls eingefroren werden. Dann muss das fertige Dessert an den Festtagen nur noch aus dem Gefrierschrank geholt werden. Die Kneißls nehmen für das Vanillekipferl-Eis immer selbst gemachte Plätzchen. Sie können aber auch gekauft werden.

Wichtig ist laut Stefanie Kneißl, sich genau an die Minutenangaben im Rezept zu halten und den Zuckersirup langsam, aber noch heiß, unterzurühren. Ansonsten gelte grundsätzlich: „Nur wenn man etwas Gutes reintut, kommt etwas Gutes raus.“ So sollte auch echte Vanille oder echter Vanillezucker verwendet werden. Die Kirschen können statt mit Punsch auch mit Glühwein angerührt werden.

Die Marketingwirtin, die bei einem Energieversorger arbeitet, freut sich, dass sie ihre Backliebe nach und nach an ihre Kinder weitergeben kann. Da auch die Eltern der 40-Jährigen mit im Haus leben, sind hier bereits drei Generationen am Backen. Die Mädels helfen aber nicht nur gerne in der Küche, sondern auch Vater Mathias bei handwerklichen Tätigkeiten.

Das Rezept für das Vanillekipferl-Parfait mit warmen Punschkirschen

Zutaten

Für das Vanillekipferl-Parfait: 130 g Zucker, 50 ml Wasser, 4 Eigelbe, 1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker, 500 ml Sahne, 120 g Vanillekipferl

Für die warmen Punschkirschen: 1 Glas Sauerkirschen (Füllmenge 680 g), 150 ml Punsch, 3 EL Zucker, 1,5 EL Speisestärke, 1 EL grobes Glühweingewürz, 1 Prise Zimt

Zubehör: Kastenform und Teefilter

Zubereitung

1. Für das Vanillekipferl-Parfait den Zucker mit dem Wasser etwa 3 Minuten lang im Kochtopf zu einem Sirup einkochen.

2. Eigelbe in der Rührschüssel mit dem Vanillezucker schaumig schlagen.

3. Den heißen Zuckersirup langsam in dünnem Strahl unterrühren. Die Masse 8 Minuten lang auf hoher Stufe dickcremig aufschlagen.

4. Die Sahne halbsteif schlagen.

5. Die Vanillekipferl zerbröseln. Die Plätzchenbrösel und die Sahne zur Eiercreme geben und vorsichtig unterheben.

6. Eine Kastenform mit Öl auspinseln und mit Frischhaltefolie auslegen. Nun die Parfaitmasse einfüllen und abdecken. Mindestens einen Tag lang frosten.

7. Für die Punschkirschen die Sauerkirschen abseihen, den Kirschsaft auffangen. 3 – 4 EL Sauerkirschsaft mit der Stärke vermengen. Das klappt besonders gut mit einem kleinen Shaker.

8. Die übrige Flüssigkeit zusammen mit dem Zucker und dem Punsch aufkochen.

9. Das Glühweingewürz in einen Teebeutel geben und etwa 10 Minuten lang in der Flüssigkeit ziehen lassen, danach entnehmen.

10. Nun das Speisestärke-Saft-Gemisch durch ein Sieb in die kochende Flüssigkeit geben und zügig umrühren. Sobald es erneut aufkocht, die Sauerkirschen zugeben und mit einer Prise Zimt abschmecken.

11. Das Parfait im Ganzen aus der Form lösen (falls nötig mithilfe von etwas warmem Wasser).

12. Das Parfait aufschneiden und in dünnen Scheiben mit den warmen Punschkirschen servieren.