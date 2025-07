Das Martyrium eines Kindes: Vater und Stiefmutter vor Gericht

Allein an einer Landstraße, an einem Wintertag in einer dünnen Jacke, ohne Mütze oder Schal – so entdeckte eine Autofahrerin einen Sechsjährigen im Januar 2025 im Landkreis Aichach-Friedberg. Weil ihr das seltsam vorkam, hielt sie an – und erfuhr, dass der Bub von zu Hause weggelaufen war. Mit spröden Lippen und Striemen im Gesicht erzählte er, eingesperrt gewesen zu sein und Angst vor seinem aggressiven Vater zu haben. Die Flucht des Sechsjährigen und die Hilfe der Frau beendeten möglicherweise ein noch längeres Martyrium des Kindes. Dessen Vater und Stiefmutter müssen sich nun vor dem Schöffengericht Augsburg verantworten.

