Am Sonntag ist Veitsmarkt in der Aichacher Innenstadt

In der Aichacher Innenstadt findet am Sonntag der Veitsmarkt statt. Auch die Einzelhandelsgeschäfte haben geöffnet. Wo es kostenlose Parkplätze gibt.

In Aichach ist am Sonntag, 12. Juni, wieder Veitsmarkt. Von 10 bis 18 Uhr sind die Verkaufsstände auf dem Stadtplatz, an der Hubmannstraße und am Tandlmarkt aufgebaut. Wie das Marktamt der Stadt Aichach mitteilt, werden rund 80 Händlerinnen und Händler erwartet.

Das bietet der Veitsmarkt 2022 in Aichach

Sie bieten unter anderem Textilien, Haushaltswaren, handgemachte Korbwaren, Gewürze, Modeschmuck, Spielsachen oder Süßigkeiten an. Mehrere Stände verkaufen etwas zu essen, darunter Hamburger, Pommes, Bauerngeräuchertes, Bratwürste oder Kaffee und Kuchen. In der Nähe des Gasthofs Specht steht ein Kinderkarussell bereit.

Von 12.30 bis 17.30 Uhr haben außerdem die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt geöffnet. Die Innenstadt ist am Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung bittet Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Fahrzeuge bis spätestens 6 Uhr vom Stadtplatz sowie aus der Hubmannstraße und vom Tandlmarkt wegzufahren.

Innenstadt ist am Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt

Für Besucherinnen und Besucher von auswärts stehen kostenlose Parkplätze nahe der Stadtmitte bereit: am Alten Friedhof, in der dortigen Tiefgarage, am Grünen Parkplatz an der Martinstraße, am ehemaligen Verkehrsübungsplatz an der Schulstraße, am Freibad an der Franz-Beck-Straße, an der Sudetenstraße, an der Sparkasse an der Donauwörther Straße sowie auf dem Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße. (AZ)