Das ist beim Veitsmarkt in Aichach am Sonntag geplant

Rund 80 Fieranten kommen zum ersten Jahrmarkt des Jahres am Sonntag, 18. Juni, nach Aichach. Am Nachmittag haben außerdem die Geschäfte geöffnet.

Zum Veitsmarkt am Sonntag, 18. Juni, ist in Aichach einiges geboten: Rund 80 Fieranten haben ihr Kommen für den Marktsonntag angekündigt - ein Angebot, das vergleichbar mit dem des vergangenen Jahres ist. Vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es noch 90. Außerdem öffnen auch viele Geschäfte am Nachmittag ihre Türen für Kundinnen und Kunden. Das Marktgebiet erstreckt sich über den Oberen und Unteren Stadtplatz, den Tandlmarkt und die Hubmannstraße.

Geöffnet sind die Marktstände von 10 bis 18 Uhr. Zwischen 12.30 und 17.30 Uhr sind zudem viele Geschäfte vor Ort geöffnet. Es ist der zweite von insgesamt vier geplanten verkaufsoffenen Sonntagen in Aichach in diesem Jahr. Laut Stadt wird es ein vielfältiges Angebot geben: Spielwaren, Textilien, Haushaltswaren, Tiernahrung, Modeschmuck, Gewürze, Obst, Süßigkeiten sowie Kaffee und Kuchen und vieles mehr. Auch zu essen wird es vor Ort einiges geben, etwa Steckerlfisch, Bratwurst und Pommes.

Veitsmarkt: Hier kann man kostenlos in Aichach parken

Für den Markt wird die Innenstadt am Sonntag ab 6 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Fahrzeuge auf dem Stadtplatz, dem Tandlmarkt oder der Hubmannstraße müssen ebenfalls bis 6 Uhr weggefahren werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 19 Uhr. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, können auf einem der Parkplätze rund um das Stadtzentrum parken: am alten Friedhof und in der Tiefgarage Grüner Parkplatz (Martinstraße), am ehemaligen Verkehrsübungsplatz (Schulstraße), am Freibad (Franz-Beck-Straße), in der Sudetenstraße, bei der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen (Donauwörther Straße), am Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße) oder am Landratsamt Aichach-Friedberg (Münchener Straße).

Wann Aichach sein Recht zur Marktabhaltung bekam, ist nicht bekannt. Die drei Jahrmärkte an St. Veit, an St. Bartholomäus (Bartlmarkt) und an Simon und Judä dürften schon seit dem 12. Jahrhundert Brauch sein. Im Spätmittelalter kamen zwölf Viehmärkte und ein Wochenmarkt hinzu. Die Jahrmärkte und der Wochenmarkt gehören heute noch zum Stadtbild. Die Viehmärkte wurden in den 1960er-Jahren eingestellt. (AZ, mit ech)

