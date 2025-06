Veitsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag: Das ist in Aichach geboten

In Aichach steht der erste Jahrmarkt des Jahres vor der Tür. Am Sonntag, 15. Juni, bieten rund 60 Markthändler und -händlerinnen ihre Waren auf dem Veitsmarkt an. Zudem ist in Aichach verkaufsoffener Sonntag. Das Marktgebiet erstreckt sich über den Oberen und Unteren Stadtplatz, den Tandlmarkt und die Hubmannstraße.

Das Warenangebot auf dem Veitsmarkt umfasst unter anderem Spielwaren, Textilien, Haushaltswaren, Tiernahrung, Modeschmuck, Gewürze, Obst, Süßigkeiten sowie Kaffee und Kuchen und vieles mehr. Zudem ist für das leibliche Wohl der Besucher und Besucherinnen gesorgt. Imbisswägen bieten Bratwürste, Hamburger und Pommes an.

Aichacher Innenstadt am Sonntag wegen Veitsmarkt gesperrt

Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen die teilnehmenden Geschäfte laut Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) von 13 bis 17 Uhr. Dafür wird die Innenstadt am Sonntag bereits um 6 Uhr gesperrt und ist erst ab 19 Uhr wieder für den Durchgangsverkehr geöffnet. Die Stadt bittet alle Anlieger und Anliegerinnen, ihre Fahrzeuge bis spätestens 6 Uhr vom Stadtplatz, vom Tandlmarkt und aus der Hubmannstraße wegzufahren.

Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto zum Veitsmarkt kommen, gibt es rund um das Stadtzentrum kostenfreie Parkplätze: am Alten Friedhof inklusive Tiefgarage und dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz an der Schulstraße, in der Sudetenstraße, auf dem Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße, auf dem Grünen Parkplatz an der Martinstraße, auf dem Freibadparkplatz an der Franz-Beck-Straße, bei der Sparkkasse Altbayern an der Donauwörther Straße und beim Landratsamt an der Münchener Straße. (AZ)