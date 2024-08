Verabschiedung von zwei Erzieherinnen bei der Stadt Aichach

Die Stadt Aichach verabschiedete (von links) Roswitha Kappler und Gertrud Kettner. Seit September 2003 ist Kappler als Erzieherin in den städtischen Kindertageseinrichtungen tätig. Im Juli 2004 übernahm sie die Einrichtungsleitung in der Kindertageseinrichtung „Zeller Rasselbande“ und im September 2017 die Leitung der neu eröffneten Kinderkrippe „Sonnenschein“. Kappler verabschiedet sich nach mehr als 30 Berufsjahren im öffentlichen Dienst im September in den Ruhestand. Seit September 2018 ist Kettner als Kinderpflegerin in der Kinderkrippe „Sonnenschein“ beschäftigt. Nach sechs Berufsjahren bei der Stadt Aichach wird sie im September in den Ruhestand gehen. Bürgermeister Klaus Habermann bedankte sich beiden für die angenehme, kollegiale Zusammenarbeit.

Theresa Bux Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verabschiedung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis