Umfrage in Aichach: Gehen Sie zu den Mittelalterlichen Markttagen?

Drei Tage lang reist Aichach an diesem Wochenende ins Mittelalter zurück. Wir haben Passantinnen und Passanten gefragt, ob sie das Fest besuchen.

An diesem Wochenende taucht Aichach tief in die Vergangenheit ein: Während der Mittelalterlichen Markttage können Besucherinnen und Besucher sich einen Eindruck vom Leben im Mittelalter verschaffen. Sie können Handwerkern über die Schulter schauen, Tänzerinnen zusehen, Theaterstücke erleben oder beim Flanieren durch die Stadt die Vergangenheit auf sich wirken lassen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz gefragt, ob sie das Fest besuchen.

Daniela Helmer, Dasing Foto: Gerlinde Drexler

Daniela Helmer, Dasing:

Wir werden mit der Familie am Sonntag auf die Mittelaltertage gehen. Vor allem, um das altertümliche Flair zu sehen. Und natürlich auch wegen dem guten Schmaus, den es gibt. Den großen Festumzug am Sonntag werden wir auch gleich mitnehmen. Ob wir speziell nach dem Kinderspectaculum schauen werden, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ergibt sich beim Rumgehen eh einiges für die Kinder.

Melanie Bichlmaier, Schiltberg Foto: Gerlinde Drexler

Melanie Bichlmaier, Schiltberg:

Ich bin Jugendleiterin der Hofbergjugend und wir sind das ganze Wochenende da. Die Kinder haben am Schlossplatz sogar kleine Auftritte. Sie zeigen in einer kurzen Show Zirkuselemente. Tagsüber werde ich die ganze Zeit bei der Hofbergjugend sein. Man weiß ja nie, worauf man flexibel reagieren muss. Aber wenn es abends dunkel wird, dann gehe ich auch mal herum in der Stadt.

Anna-Maria Brunner, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Anna-Maria Brunner, Aichach:

Ich gehe auf jeden Fall hin. Solche Feste sind immer eine Gelegenheit, um Bekannte zu treffen. Am Sonntag werde ich mir auch den Umzug ansehen. Das ist für mich immer die Gelegenheit, um alles bewundern zu können, was die Teilnehmer so auf die Beine gestellt haben. Sie machen sich viel Arbeit. Sonst sind wir eher „laufendes Personal“, sehen uns um und suchen uns einen Platz zum Betrachten.

Hans-Peter Frühbauer, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hans-Peter Frühbauer, Aichach:

Seit es die Mittelalterlichen Markttage das erste Mal gab, besuche ich sie. Manchmal sogar an allen drei Tagen. Wenn die Stadt etwas veranstaltet, dann soll man auch hingehen, finde ich. Vor allem jetzt, wo fünf Jahre lang nichts mehr war. Und die Vereine geben sich wirklich viel Mühe. Ich finde, dass es die Hexen, Gaukler oder Musiker gut machen und ich werde mir alles ein bisschen ansehen.