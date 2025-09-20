Nach E-Scooter-Unfall: 70 statt 100 Stundenkilometer auf der Straße nach Großhausen

Nach dem tödlichen Unfall eines E-Scooter-Fahrers auf der Verbindungsstraße von Kühbach nach Großhausen im Oktober 2023 hatten Bürger einen Antrag an die Gemeinde auf Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Strecke gestellt. Zusammen mit der Aichacher Polizei arbeitete die Verwaltung des Marktes nun einen Vorschlag aus, der nun in der Sitzung des Gemeinderates vorgestellt wurde. Die Geschwindigkeit wird begrenzt und es gibt ein Durchfahrtsverbot.

