Verkehrssicherheit erhöht: Geschwindigkeitsbegrenzung auf Straße nach Großhausen

Kühbach

Nach E-Scooter-Unfall: 70 statt 100 Stundenkilometer auf der Straße nach Großhausen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Oktober 2023 beschließt der Kühbacher Gemeinderat eine Reduzierung der Geschwindigkeit. Die Polizei hat den Vorschlag ausgearbeitet.
Von Gerlinde Drexler
    Ab dem Abzweig von der Kreisstraße gilt von Kühbach in Richtung Großhausen künftig eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer. Auch die Tonnage wird beschränkt.
    Ab dem Abzweig von der Kreisstraße gilt von Kühbach in Richtung Großhausen künftig eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer. Auch die Tonnage wird beschränkt. Foto: Gerlinde Drexler

    Nach dem tödlichen Unfall eines E-Scooter-Fahrers auf der Verbindungsstraße von Kühbach nach Großhausen im Oktober 2023 hatten Bürger einen Antrag an die Gemeinde auf Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Strecke gestellt. Zusammen mit der Aichacher Polizei arbeitete die Verwaltung des Marktes nun einen Vorschlag aus, der nun in der Sitzung des Gemeinderates vorgestellt wurde. Die Geschwindigkeit wird begrenzt und es gibt ein Durchfahrtsverbot.

