So läuft der Verkehr rund um Augsburg am Tag nach dem großen A8-Unfall

Großalarm auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing am frühen Dienstagmorgen: Dort war an einem LKW ein Reifen geplatzt, durch den folgenden Unfall geriet der Laster in Flammen. Der 59-jährige Fahrer des LKW kam ums Leben – und die Autobahn war bis in die Nacht gesperrt. Zudem beschreiben die Einsatzkräfte, dass die Verkehrsteilnehmer im Stau keine ordentliche Rettungsgasse gebildet hätten.

Die Folge: ein riesiges Verkehrschaos. Nicht nur auf der A8 ging gar nichts mehr, auf den umliegenden Bundesstraßen führte die Sperrung ebenfalls für lange Staus.

An der Autobahnstrecke selbst entstand durch das große Feuer ebenfalls ein Schaden, der nun repariert werden muss – derzeit schätzt der Autobahnbetreiber den Schaden an der Strecke auf etwa zwei Millionen Euro. Doch bei all diesen Hiobsbotschaften gibt es zumindest für die Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen auch eine gute Nachricht: Nach all dem Chaos am Dienstag fließt der Verkehr tags darauf wieder größtenteils normal.

So ist der Verkehr auf der A8 zwischen Augsburg und München am Dienstag

Der Verkehrsdienst meldet auf der A8 lediglich kleinere Staus: Auf der Strecke von Stuttgart Richtung München bildete sich am Morgen zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dreieck München-Eschenried ein zeitweise etwa sieben Kilometer langer Stau, hier verloren die Autofahrer bis zu 15 Minuten Zeit. Einen weiteren kleineren Stau gab es von München in Richtung Salzburg zwischen dem Dreieck Inntal und der Anschlussstelle Achenmühle. Beide Staus hatten aber keinen direkten Bezug zum schrecklichen Unfall am Vortag.

In der Nacht zum Dienstag brannte dieser Lastwagen auf der Autobahn lichterloh. Die A8 war den ganzen Tag über gesperrt. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Von den Bundesstraßen rund um Augsburg, die nach dem großen Unfall am Dienstag teilweise stundenlang überlastet waren, sind am Mittwochmorgen keine größeren Staus gemeldet. Der Verkehr läuft hier – entsprechend dem bisweilen dichten Pendlerverkehr – normal.

Brände in Augsburg und Ulm sorgen für Aufregung

Die A8 ist nicht der einzige Ort, an dem es brannte: In Augsburg-Oberhausen brach am frühen Abend auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma ein Feuer aus – der Rauch sorgte auch in der Innenstadt für beißenden Gestank. Zudem vernichtete in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer in der Ulmer Innenstadt ein Außenlager des Theaters. Auch hier war die Rauchsäule weithin sichtbar.