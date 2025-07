22-Jähriger nimmt Schulbus die Vorfahrt: Mehrere Kinder verletzt

Bei einem Schulbus-Unfall sind mehrere Kinder und eine Frau verletzt worden. Laut der Dachauer Polizei war ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Dienstag gegen 12.30 auf der Hauptstraße in Wiedenzhausen (Landkreis Dachau) unterwegs. An der Abzweigung zur Sulzemooser Straße bog er links ab und missachtete dabei die Vorfahrt des von der Hauptstraße entgegenkommenden Schulbusses.

Um einen Zusammenstoß mit dem VW des 22-Jährigen zu vermeiden, musste der Busfahrer den mit 40 Personen besetzten Daimler-Omnibus stark abbremsen. Dadurch stürzten mehrere Kinder im Bus. Nach Angaben der Polizei erlitten vier Schulkinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren sowie eine 42-jährige Frau leichte Verletzungen.

Großaufgebot von Rettungskräften im Einsatz nach Busunfall

Zwei der Schulkinder mussten zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Augsburg und München eingeliefert werden. Wegen der zunächst unklaren Lage war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Gegen den 22-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (hop)