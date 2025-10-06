Müll gehört nicht in den Altkleidercontainer

Das schicke Oberteil war mal teuer, hat aber ein Loch? Bei dem Paar Schuhe fehlt ein Absatz? Das T-Shirt ist schon so oft gewaschen, dass man fast durchsehen kann? Dann gehört‘s nicht in den Altkleidercontainer, sondern in den Restmüll. Wenn sich jeder an die Aschenputtel-Regel „Die Guten ins Töpfchen (Container), die Schlechten ins Kröpfchen (Mülltonne)“ halten würde, wäre schon viel gewonnen.

Müll im Container macht Brauchbares unbrauchbar

Dass sich Entsorger von Altkleidern aus der Sammlung zurückziehen, ist eine bedenkliche Entwicklung. Absatzmärkte brechen weg, billige Textilien aus Fernost setzen dem Markt zu. Darauf hat der Einzelne oder die Einzelne keinen Einfluss. Wohl aber darauf, dass diejenigen, die noch Container betreiben, nicht teuer Abfall entsorgen müssen. Wer dann noch Bio- oder Hausmüll in den Altkleidercontainer wirft, macht auch den übrigen Inhalt unbrauchbar.

Lieber weniger, aber dafür Qualität kaufen

Auch, wenn Secondhand-Portale im Internet boomen: Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte sich jeder überlegen, ob es sich nicht lohnt, statt zehn modischer Billig-Teile nicht lieber zwei Kleidungsstücke von guter Qualität zu kaufen. Das würde nicht nur den Altkleidersammlern helfen, die Container weiter zu betreiben, sondern auch den Müllberg verkleinern, den eigenen Kleiderschrank übersichtlicher und beim Wiederverkauf jemand anderem Freude machen.