Zeugen gesucht: Eine 47-Jährige wird vermisst

Seit Dienstagabend wird die 47-jährige Michaela Felber aus Oberzeitlbach (Altomünster) vermisst. Deshalb bittet die Polizei Dachau nun um Hinweise. Sie schließt nicht aus, dass sich Felber aus medizinischen Gründen in einer hilflosen Lage befindet.

Seit Dienstagabend wird Michaela Felber aus Altomünster vermisst. Die Polizei Dachau hofft nun auf Hinweise. Foto: Polizei Dachau

Laut Polizei verließ Felber am Dienstagabend mutmaßlich zu Fuß ihre Wohnung in Oberzeitlbach (Altomünster). Die Vermisste ist 1,71 Meter groß, schlank und trägt schulterlange, schwarze Haare. Ihre beiden Arme sind vollständig tätowiert. Außerdem trägt sie ein Tattoo in Form eines Schmetterlings hinter ihrem rechten Ohr. Über die mögliche Bekleidung der Vermissten liegen keine Informationen vor.

Personen, die Michaela Felber gesehen haben oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Dachau unter 08131/561-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. (AZ)