Vermisstensuche in Aichach: 65-jähriger Mann verschwunden

Aichach

65-Jähriger in Aichach vermisst

In Aichach und der Region läuft derzeit eine Vermisstensuche. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Der Mann könne sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.
Von Christof Paulus
    Die Polizei im Einsatz: In Aichach wird aktuell ein Mann vermisst. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Aichach wird der 65-jährige Igor Kalinin vermisst. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Demnach sei der Aufenthaltsort des Mannes seit Montag unbekannt. Nun wird die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

    Der Vermisste sei rund 1,80 Meter groß, habe eine kräftige Statur, kurze, dunkelblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet sei er der Polizei zufolge zuletzt mit einem hellblauen Sweatshirt, dunkelbrauner langer Hose und schwarzen Schuhen gewesen.

    Vermisstensuche in Aichach: Das ist der Stand

    Um Hinweise sind die Polizei und andere Suchende dankbar. Wie es in der Mitteilung heißt, könne der Vermisste sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

    Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem Vermissten.
    Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem Vermissten. Foto: Polizeipräsdium Schwaben-Nord

    Hinweise, wo der Vermisste seit seinem Verschwinden verblieben sein könnte, oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/898911, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

