Viele Lehrstellen im Handwerk sind noch unbesetzt: die ewige Suche nach Azubis

In drei Wochen beginnt das neue Ausbildungsjahr. Doch noch sind viele Lehrstellen frei. Dem Handwerk geht es da wie vielen anderen Branchen auch. Es fehlt an Nachwuchs. Für den Regierungsbezirk Schwaben listet die Handwerkskammer (HWK) in ihrer Lehrstellenbörse noch über 1000 freie Ausbildungsplätze für September. Etwa 80 davon im Landkreis Aichach-Friedberg. Da nicht alle Betriebe dort gelistet sind, dürften noch deutlich mehr Stellen unbesetzt sein. Das sagen die Handwerkskammer, ein Betrieb und ein Auszubildender zum Thema Ausbildungssuche.
Landkreis Aichach-Friedberg
