Vier Bauplätze am Kühbacher Ortsrand: Der Gemeinderat lehnt ab

Eine große Tragweite hatte aus Sicht von Kühbachs Bürgermeister Karlheinz Kerscher ein Antrag auf eine Ortsrandsatzung. Um das zu verdeutlichen, hatte er für die Sitzung am Dienstag eine kleine Präsentation vorbereitet.

Für einen innerfamiliären Bedarf an Baugrundstücken sollten mit der Ortsrandsatzung auf zwei jeweils rund 1900 Quadratmeter großen Flurstücken am Steinberg insgesamt vier Bauplätze entstehen. Die Bauverwaltung der Gemeinde sah dadurch allerdings eine Beeinträchtigung der Bauleitplanung des Marktes. Denn im Flächennutzungsplan sind in dem Bereich zwei große Areale, die an die beiden Flurstücke angrenzen, als Baufläche vorgesehen. Jetzt eine Ortsrandsatzung aufzustellen und später einen Bebauungsplan für die angrenzende Fläche bedeuteten doppelte Planungsarbeit und Kosten, so der Bürgermeister. Außerdem seien im neuen Baugebiet „An der Falterbreite“ noch Bauplätze frei. „Es ist keine Not, neues Bauland auszuweisen.“

Kerscher plädierte für eine Lösung, bei der die Gemeinde die Plätze am Steinberg kaufen und später in Bauland umwandeln würde. Er betonte: „Eine Bauleitplanung wäre anzustreben, da diese der Zielentwicklung des Marktes entspricht.“ Engelbert Thumm sah trotzdem keinen Grund, die Ortsrandsatzung abzulehnen. Wenn ein Bürger aus seinem Grund Bauland machen wolle, „dann finde ich das begrüßenswert“, sagte Josef Golling. Bei vier Bauplätzen könne man das nicht machen, fand Zweiter Bürgermeister Gerhard Stegmayer: „Wir sind in den letzten 30 Jahren gut damit gefahren, wenn die Gemeinde den Grund kauft, plant und ihn wieder verkauft.“ Fünf Gemeinderäte stimmten dem Antrag am Ende zu, zehn lehnten ihn ab.