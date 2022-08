Radfahrerin wird bei Unfall in Vierkirchen verletzt

Eine 32-jährige Autofahrerin übersieht in Vierkirchen eine vorfahrtberechtigte Radlerin. Beim Zusammenstoß wird die 53-jährige Radlerin verletzt.

Aufgrund eines Vorfahrtfehlers ist es am Mittwochabend in Vierkirchen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 53-jährige Radlerin verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Dachau gegen 19.30 Uhr, als eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen vom Schulweg nach links in die Freisinger Straße einbiegen wollte. Sie übersah dabei die 53-Jährige, die mit ihrem E-Bike die vorfahrtberechtigte Freisinger Straße in Richtung Dachauer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in das Dachauer Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)