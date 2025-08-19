Polizist muss nach Volksfesteinsatz ins Krankenhaus

Die Dachauer Polizei zieht nach zehn Tagen Volksfest eine durchwachsene Bilanz. Zwar sind insgesamt die Vorfälle, bei denen sie einschreiten musste, nicht angestiegen. Dafür aber haben die Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte zugenommen. Schwerwiegendster Fall: Ein Beamter wurde im Einsatz so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Laut Mitteilung hatte es die Polizei im Zusammenhang mit dem Volksfest mit rund 50 Anzeigen zu tun. Dabei geht es um strafrechtliche Relevanz, aber auch um Ordnungswidrigkeiten. Das Niveau ist im Vergleich zu den Vorjahren in etwa gleich geblieben.

Nur wenige Anzeigen beziehen sich nach Angaben der Polizei auf Gewaltkriminalität. Die Anzahl der Körperverletzungsdelikte liegt demnach ähnlich wie im Vorjahr im oberen einstelligen Bereich. Hinzu kommen laut Mitteilung diverse Beleidigungen, Missbrauch von Ausweisen oder eine vergleichsweise hohe Anzahl an Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Sechs Video-Kameras sind auf dem Dachauer Volksfestgelände installiert

Im vergangenen Jahr hatte es die Polizei nur mit einem Fall des Widerstands und tätlichen Angriffs zu tun. Heuer war das viermal der Fall. Ein Beamter wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Positiv bilanziert die Polizei den erneuten Einsatz von Videokameras, der erstmals 2024 stattfand. Sechs Kameras waren auf dem Festgelände verteilt und ermöglichten eine Live-Übertragung und gegebenenfalls die Speicherung von Bildmaterial. Die Inspektion bewertet den Videoeinsatz „als gewinnbringend für die frühzeitige Erkennung von Störungen“

Insgesamt, so resümiert die Polizei, „verlief die Veranstaltung – gemessen an der Größe und dem Charakter der Veranstaltung – weitestgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“. (AZ)