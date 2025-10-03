Icon Menü
Vollbrand: Bewohner eines Hauses in Ampermoching können sich retten

Hebertshausen-Ampermoching

Feuer in Mehrfamilienhaus: Alle Bewohner können sich retten

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ampermoching brennt es. Der Sachschaden ist beträchtlich. Es gibt Verletzte.
    Die Ursache für den Brand eines Hauses in Ampermoching, der am Donnerstag ausgebrochen ist, ist bislang unklar.
    Die Ursache für den Brand eines Hauses in Ampermoching, der am Donnerstag ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Foto: Christoph Reichwein/dpa (Symbolbild)

    Ein Vollbrand ist am Donnerstagvormittag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ampermoching (Hebertshausen) ausgebrochen. Sämtliche Bewohner konnten sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Drei von ihnen erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus.

    Wie die Polizei mitteilt, brach der Brand in dem Gebäude in der Haimhauser Straße gegen 10.30 Uhr aus. Als die Dachauer Polizei eintraf, stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften bekämpfte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)

