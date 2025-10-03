Feuer in Mehrfamilienhaus: Alle Bewohner können sich retten

Ein Vollbrand ist am Donnerstagvormittag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ampermoching (Hebertshausen) ausgebrochen. Sämtliche Bewohner konnten sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Drei von ihnen erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, brach der Brand in dem Gebäude in der Haimhauser Straße gegen 10.30 Uhr aus. Als die Dachauer Polizei eintraf, stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften bekämpfte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)