Vom Förderschüler zum geschätzten Mitarbeiter: Eine besondere Karriere

Dass auch Kinder aus Förderschulen im späteren Leben erfolgreiche Mitarbeiter in Betrieben sein können, das zeigt sich am Beispiel von Thomas Sibig. Der Langweider arbeitet seit 35 Jahren für das Busunternehmen Hörmann im Rehlinger Ortsteil Unterach. Zu seinem Betriebsjubiläum wurde er jetzt von Firmenchef Philipp Hörmann und dessen Frau Birgit an seinem Arbeitsplatz im Betriebshof überrascht.

Der Familie Hörmann war es ein besonderes Anliegen, dem treuen Mitarbeiter zu danken, der sein Leben schon in jungen Jahren richtig angepackt hat und es eigenständig und unabhängig meistert. Nach dem Besuch einer Förderschule wechselte er ins Berufsleben und habe dort seither immer seinen Mann gestanden, wie die Hörmanns betonten.

Lehrer von der Edith-Stein-Schule vermittelt den Kontakt

Der gebürtige Augsburger Thomas Sibig, der heute in Langweid wohnt, besuchte die Edith-Stein-Schule, ein sonderpädagogisches Förderzentrum, in Aichach. Dort entwickelte sich der Schüler schnell sehr positiv. Nachdem er die Schule mit besten Noten abgeschlossen hatte, suchte er eine Arbeitsstelle. Dabei unterstützte ihn sein damaliger Lehrer Georg Weber, der Xaver Hörmann vom Busunternehmen Hörmann persönlich kannte. Er vermittelte den ausscheidenden Schüler an seinen Arbeitsplatz nach Rehling.

Thomas Sibig war sofort fasziniert von den vielen Bussen. Seine Aufgaben sind vielfältig: Sie reichen vom Säubern und Waschen der Fahrzeuge außen und innen über das Wechseln der Aufkleber und Polieren der Flotte aus 15 Reisebussen bis hin zur Pflege des Gartens und zum Kehren des Hofs. Sein täglicher Einsatz ist breit gestreut und er ist immer pünktlich zur Stelle.

Täglich fährt Sibig mit dem Rad von Langweid nach Unterach

Bei Wind und Wetter fährt Thomas Sibig täglich, also seit nunmehr 35 Jahren, mit dem Fahrrad von Langweid zu seiner Arbeitsstelle nach Unterach. Ein Auto besitzt der 54-Jährige nicht, dafür aber mittlerweile ein E-Bike. Seine Kolleginnen und Kollegen schätzen ihn sehr. Er gehört zwischenzeitlich zu den langjährigsten Mitarbeitern des Busunternehmens. Deshalb war es der Familie Hörmann ein Anliegen, sein Jubiläum mit einer Ehrung zu würdigen.

Neben seiner Arbeit engagiert sich Thomas Sibig im Sport. Acht Jahre lang war er beim TSV Rehling Jugendtrainer und sogar 15 Jahre in der glei8chen Funktion bei seinem Heimatverein FC Langweid tätig. In beiden Vereinen ist er Mitglied. Seine große Leidenschaft gehört aber dem FC Bayern München. Deshalb freute er sich riesig, als Philipp Hörmann ihm neben einem Reisegutschein und anderen Überraschungen an seinem Jubiläumstag auch ein Trikot des FC Bayern mit der Nr. 35 – die Jahre seiner Firmenzugehörigkeit – überreichte. Sein größter Wunsch wäre es nun, die Atmosphäre im Stadion des FC Bayern auch mal persönlich miterleben zu können.

Noch zwölf Jahre hat Thomas Sibig bis zur Rente

Kaum waren die ehrenden Worte vom Birgit und Philipp Hörmann an den Jubilar übermittelt, dachte dieser schon wieder an seine Arbeit; im Hof wartete die Kehrmaschine und gleichzeitig war ein Bus aus Italien am Betriebshof eingetroffen. Jetzt hieß es, den Bus zu reinigen, der kurz darauf schon wieder das nächste Reiseziel ansteuerte.

Bei der Flotte von insgesamt 15 hochmodernen Reisebussen wird es manchmal stressig für den Thomas, der dann aber auch tatkräftige Unterstützung bekommt. Stolz ist er, wenn die Fahrzeuge dann wieder in Reih und Glied parat stehen und er das ein oder andere Lob von Chauffeur und Reiseleitung für seine Arbeit bekommt. Da verdrängt er dann einen Termin, der noch weit weg ist: 2037, also in zwölf Jahren, kann Thomas Siebig in Rente gehen. Er hofft, dass er diese zwölf Jahre noch an seiner lieb gewordenen Arbeitsstelle verbringen kann.