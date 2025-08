Bulgarin in Schnellmannskreuth: Vanya Sturm ist "angekommen"

Vanya Sturm wurde in Bulgarien geboren und lebt seit 25 Jahren in Schnellmannskreuth. Sie wollte anfangs nur ein paar Jahre hier arbeiten, weil sie hier zehnmal so viel für dieselbe Arbeit verdiente wie in ihrer Heimat. Als sie drei Jahre später ihren Mann kennenlernte und sie einen gemeinsamen Sohn bekamen, blieb sie hier und fühlt sich sehr wohl. Jetzt ist sie im zweiten Jahr der Ausbildung zur Podologin – ein Beruf, der viel Wissen, Feingefühl und Verantwortung erfordert. Ab dem nächsten Jahr möchte sie als staatlich geprüfte Podologin arbeiten – am liebsten in einer eigenen kleinen Praxis. Das ist ihr nächstes großes Ziel und sie ist stolz, dass sie nie aufgegeben hat. Sie will weiter lernen, helfen und zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will.

