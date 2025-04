Vor zwei Jahren zogen der TSV Aindling und der FSV Pfaffenhofen gemeinsam in die Landesliga Südwest ein. Derzeit haben sie dort jeweils 40 Punkte auf dem Konto. Am Freitag stehen sich die beiden Mannschaften um 19 Uhr am Schüsselhauser Kreuz gegenüber. Es wäre somit keine Überraschung, wenn es nach gut 90 Minuten voller Spannung zu einem knappen Ergebnis kommen würde.

