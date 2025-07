Unbekannte Person wirft vor 100 wartenden Kindern Stein auf Schulbus

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag in Aichach einen Stein auf einen Schulbus geworfen. Der Bus hatte in der Ludwigstraße vor der Grundschule-Mitte gewartet. Nach Angaben der Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt etwa 100 Kinder an der Haltestelle.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 12.50 Uhr. Markus Bommler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, berichtet auf Anfrage, dass an die 100 Mädchen und Buben auf ihren Bus warteten, als der Stein gegen das Fahrzeug knallte. Die Kinder seien dabei nicht gefährdet gewesen.

Was den Täter anbelangt, geht die Polizei von einem „Kinderstreich“ aus. Der Stein ist demnach laut Bommler mutmaßlich aus einer Gruppe von unbekannten Kindern geworfen worden. Der Täter rannte danach davon. Er richtete einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro am Bus an. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hofft auf Zeugenhinweise. Diese sind unter 08251/8989-0 möglich. (jca)