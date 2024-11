Das Grundkonzept steht, die Details sind noch offen. So lässt sich der Planungsstand für den Anbau an die Kindertagesstätte in Bergen zusammenfassen. Der Affinger Gemeinderat genehmigte jüngst die Vorentwurfsplanung für ein zweistöckiges Gebäude, das an den Altbau angebunden wird.

