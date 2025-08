Europa-Union Aichach-Friedberg wählt neuen Vorstand

Bei der Europa-Union im Landkreis Aichach-Friedberg hat die Vorstandswahl stattgefunden. Der bisherige Vorsitzende, Peter Halke, wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die Mitglieder des Vereins zeigten einer Mitteilung zufolge ihr Vertrauen in seine Führung und die bisherige Arbeit des Vorstands.

Stellvertreter wird Joachim Pehlke aus Friedberg. Thomas Quante bleibt Schriftführer. Matthias Feiger unterstützt als Beisitzer den Vorstand. Pehlke übernimmt zusätzlich das Amt des Schatzmeisters. Halke bedankte sich für dieses Engagement.

Europa-Union Aichach-Friedberg will neue Mitglieder gewinnen

Als Ziele für die nächsten zwei Jahre nannte er, die Arbeit des Vereins im Landkreis auf solide Füße zu stellen und neue Mitglieder zu begeistern. Ein zentrales Anliegen sei es, den freiheitlich-demokratischen Gedanken in Europa zu stärken. Der Vorsitzende sieht Europa in erster Linie als Friedensprojekt. Trotz einiger Kritikpunkte an der Europäischen Union überwiegen seiner Meinung nach die Vorteile die Defizite. Halke zufolge könne die Arbeit der Europa-Union dazu beitragen, Mängel der Gemeinschaft aufzuzeigen und anzugehen. (AZ)