VR-Bank Augsburg-Ostallgäu blickt zuversichtlich in die Zukunft

Die unerfreulichen Nachrichten aus dem Bereich der Wirtschaft reißen nicht ab. Beispielsweise in Form von Firmen, die nicht länger existieren können. Solche Probleme bekommt die VR-Bank Augsburg-Ostallgäu aber nicht zu spüren, im Gegenteil: „Wir haben letztes Jahr ein hervorragendes Geschäftsergebnis gehabt." Das teilte Heinrich Stumpf beim Mitgliederforum im Gasthof Wagner in Untergriesbach (Aichach) mit. Und wie sieht es in diesem Jahr aus?

Auch für 2025 ist Stumpf, der stellvertretende Sprecher des Vorstands, zuversichtlich. Denn er sieht eine Fortsetzung dieses positiven Trends. „Wir erwarten wieder ein Superergebnis 2025“, teilte er mit. Stumpf, der darüber staunte, dass sich 190 Mitglieder zu diesem Treffen angemeldet hatten, verdeutlichte seine Aussagen mit konkreten Zahlen.

Im Aichacher Land hat die VR-Bank einen Marktanteil von 30 Prozent

Demnach kletterte das Kundengesamtvolumen von 8,660 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 9,610 Milliarden Euro in 2025. Ähnlich sieht es bei den Kundenkrediten aus. Diese weisen heuer einen Betrag von 3,205 Milliarden Euro auf. Vor drei Jahren waren es 2,887 Milliarden Euro. Gleiches gilt für die Kundeneinlagen, die von 3,268 auf 3,478 Milliarden Euro stiegen. Gerade diese Zahl, die beinhaltet, welche Summen die Kunden dem Haus anvertrauen, wertete Stumpf als sehr erfreulich.

In Aichach und Kühbach verzeichnet die VR-Bank einen Marktanteil von circa 30 Prozent, ein Vielfaches dessen, was sie in Augsburg vorweisen kann. Im Bereich von Aichach und Kühbach betragen die Kundeneinlagen 140 Millionen Euro, das Kreditvolumen 50 Millionen Euro und das Wertpapiervolumen 88 Millionen Euro.

Gerade auch die Finanzwelt befindet sich in einem gewaltigen Umbruch. Das zeigt sich beispielsweise an der digitalen Video-Beratung; auf diesem Weg konnte das Geldinstitut in einem Monat 100 Termine abarbeiten. Die Investitionen an verschiedenen Standorten, so hieß es weiter, seien als klarer Hinweis darauf zu werten, dass die Bank keinen Rückzug aus der Region erwäge.

VR-Bank gibt 20.000 Euro für 20 Kindergärten

Ende 2024 zählte sie 523 Beschäftigte, darunter 27 Auszubildende. An 300 Adressen wurden 2024 insgesamt 325.000 Euro an Spenden überwiesen. Und anstatt der früher üblichen Karten und Kalender zum Jahreswechsel flossen 20.000 Euro in 20 Kindergärten. Die VR-Bank ließ Organisationen in unserer Region Gelder zukommen: Musikfest in Blumenthal, Freiwillige Feuerwehren in Oberbernbach und in Unterbernbach sowie Tennis bei den Wanderfreunden Klingen.

Stumpf gratulierte jeweils vier Mitgliedern, die bereits seit 50 beziehungsweise 60 Jahren Mitglied sind. Zum Gedenken an Anton Friedl erhob sich die Versammlung. Dieser Mann aus Aichach-Unterschneitbach, der wenige Tage zuvor verstorben war, gehörte früher dem Aufsichtsrat an. Die VR-Bank ist in einem großen Bereich tätig, vom Allgäu bis ins Wittelsbacher Land, hier in Mühlhausen (Gemeinde Affing) sowie in Aichach und in Kühbach.

Bürgermeister Klaus Habermann ging darauf ein, dass viele Banken und Sparkassen von der Landschaft verschwinden. Diese Entwicklung sei auf die zunehmenden regulatorischen Auflagen und auf das Online-Banking zurückzuführen. Die Präsenz einer Bank vor Ort werde nicht allein von der älteren Generation geschätzt. Ähnlich äußerte sich sein Kühbacher Kollege Karl-Heinz Kerscher. Eine eigene Bank brächte Vorteile für die Region, sagte er.

In einem längeren Vortrag berichtete Norbert Faller von seinem Berufsleben als Fondsmanager. Er geht davon aus, dass im nächsten Jahr die Zinsen für Festgeld sich deutlich nach unten entwickeln werden. Zu den aktuell laufenden Debatten über die Zukunft der Rente sagte er: „Wir müssen private Vorsorge fördern, sonst funktioniert das mit unserem Rentensystem nicht.“