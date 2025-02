Aufseher der JVA Aichach schlägt Gefangenen – und kommt mit Geldstrafe davon

So what! Freispruch wäre das richtige Urteil gewesen. Es ist doch kein Wunder, wenn auch der Justizvollzug unter Personalmangel leidet. Wer will sich denn noch auf so einen Job bewerben, wenn man sich alles gefallen lassen muss ohne sich wehren zu dürfen. Wie man in den Wald hineinruft., so schallt es halt heraus. Hätte sich der Gefangene nicht daneben benommen, bräuchte er sich jetzt auch nicht zu beklagen.