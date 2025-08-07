Icon Menü
Wahl 2026: Winklhofer kandidiert nicht wieder als Affinger Bürgermeister - warum das richtig ist

Kommentar

Keine dritte Kandidatur: Winklhofer hat sich richtig entschieden

Der Affinger Bürgermeister, der bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt, hat keinen Rückhalt im Gemeinderat. Das liegt nicht nur an ihm.
Von Carmen Jung
    •
    •
    •
    Bürgermeister Markus Winklhofer, hier vor dem jüngsten Anbau der Affinger Grundschule, stellt sich 2026 nicht mehr zur Wahl. Unter seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin wird die notwendige Schulerweiterung realisiert.
    Bürgermeister Markus Winklhofer, hier vor dem jüngsten Anbau der Affinger Grundschule, stellt sich 2026 nicht mehr zur Wahl. Unter seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin wird die notwendige Schulerweiterung realisiert. Foto: Carmen Jung (Archivbild)

    Als Affinger Bürgermeister hatte es Markus Winklhofer noch nie leicht. Er musste 2014 als Stellvertreter in die Bresche springen, als der damalige Bürgermeister Rudi Fuchs erkrankte. Die erste Amtszeit, die im Oktober 2015 begann, startete hoffnungsvoll. Doch Winklhofer sah sich zunehmend der Kritik ausgesetzt, zu wenig voranzubringen. Das ist bis heute so geblieben. Denkbar schlechte Voraussetzungen für eine dritte Amtszeit.

