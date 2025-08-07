Keine dritte Kandidatur: Winklhofer hat sich richtig entschieden

Als Affinger Bürgermeister hatte es Markus Winklhofer noch nie leicht. Er musste 2014 als Stellvertreter in die Bresche springen, als der damalige Bürgermeister Rudi Fuchs erkrankte. Die erste Amtszeit, die im Oktober 2015 begann, startete hoffnungsvoll. Doch Winklhofer sah sich zunehmend der Kritik ausgesetzt, zu wenig voranzubringen. Das ist bis heute so geblieben. Denkbar schlechte Voraussetzungen für eine dritte Amtszeit.

