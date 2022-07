Walchshofen

vor 33 Min.

1000 Landfahrer treffen sich in Walchshofen, um Gottesdienst zu feiern

Plus Einmal im Jahr trifft sich die Großfamilie von französischstämmigen Roma in Deutschland - in diesem Jahr auf einer Wiese nahe dem Aichacher Stadtteil.

Von Marina Wagenpfeil

Die Vorbereitungen für das Mittagessen laufen bereits. An einem der Wohnwagen brutzelt Fleisch auf einem Grill. Am anderen wird Salat gewaschen. Kinder tollen herum. Seit Samstag hat sich eine Wiese zwischen den Aichacher Ortsteilen Walchshofen und Unterwittelsbach nahe der Paar vorübergehend in einen Campingplatz verwandelt: 140 Wohnwagen stehen dort, in der Mitte ein großes Zelt. Es ist eine religiöse Veranstaltung und gleichzeitig eine große Familienfeier, denn die insgesamt knapp 1000 Menschen gehören alle einer weitverzweigten französischstämmigen Roma-Familie an.

