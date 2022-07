Feuerwehr Walchshofen ist mit Anbau für die Zukunft gerüstet

Plus Der neue Anbau an das Feuerwehrgerätehaus im Aichacher Stadtteil Walchshofen ist fertig und jetzt auch feierlich eingeweiht. Warum er weniger kostet als geplant.

Der neue Anbau des Feuerwehrgerätehauses am Martinshaus im Aichacher Stadtteil Walchshofen wurde am Sonntag offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der Anbau umfasst eine neue Fahrzeughalle und Umkleidemöglichkeiten für Männer und Frauen.