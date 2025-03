Ist der Spielplatz zu attraktiv? Walchshofen leidet unter Andrang

Da bekommt wohl jedes kleine Kind leuchtende Augen, wenn der Besuch auf einem Spielplatz ansteht. Und die Eltern freuen sich nicht minder, wenn ihre Sprösslinge sich dort vergnügen können. So weit, so gut. In Walchshofen aber hat man auch andere Erfahrungen gesammelt. Dort ist die Anlage ganz offensichtlich zu attraktiv. Das kam bei der Bürgerversammlung am Dienstag im Martinshaus wiederholt zum Ausdruck.

Denn nicht allein die Buben und Mädchen aus diesem Stadteil im Norden von Aichach, in dem 325 Menschen leben, fühlen sich wohl auf dem Spielplatz an der Großhausener Straße. Anscheinend auch viele andere Kinder. Zum Teil kommen sie sogar aus Gemeinden außerhalb des Landkreises Aichach-Friedberg. Und dieser Andrang hinterlässt Spuren, die bisweilen als ekelig empfunden werden.

Bürgermeister Klaus Habermann sagte am Ende der Debatte vor rund 40 Besucherinnen und Besuchern: „Nicht für alles gibt‘s Lösungen.“ Er will auf eine Beschilderung setzen und ebenso auf das Verteilen von Handzetteln. Dort eine Toilette aufzustellen, wie gefordert an diesem Abend, hält er für wenig sinnvoll, weil sie jeden Tag gereinigt werden müsste. Außerdem nannte er eine andere Stelle im Stadtbereich, wo bei einem WC Vandalismus zu beklagen war: „Ich habe da schon die tollsten Dinge erlebt.“

Auch Walchshofen leidet unter dem Hochwasser

Als gar nicht lustig empfindet Habermann auch die Unsitte, Aufkleber an Verkehrszeichen oder Straßennamen anzubringen: „Das ist strafbar, das scheint momentan ein Wettbewerb zu sein. Das hat mit Spaß nichts zu tun.“ Leidtragende sind in diesem Fall die Mitarbeiter des Bauhofs, die die Aufkleber mit großem Aufwand entfernen müssen.

Eine weitere Klage galt Holztransportern, die Richtung Unterbernbach in der Gemeinde Kühbach unterwegs sind. Sie nehmen, so die Schilderung, eine Abkürzung durch Walchshofen und beschädigten damit die Straße innerorts. Hier wurde moniert, dass es keine Tonnagenbeschränkung gibt.

Ebenfalls ein Thema war das Hochwasser im vergangenen Jahr, unter dem auch Walchshofen zu leiden hatte. Die Anregung lautete, das Wasser solle bereits in der oberen Region aufgehalten werden. Hier konnte Habermann keine Abhilfe auf die Schnelle versprechen: „Da muss man den Grund haben, das kostet ein Schweinegeld.“

Eine Querungshilfe, wie sie an der alten B300 beim ehemaligen Obi verlangt wurde, steht in Walchshofen so schnell nicht zur Debatte. Laut Bürgermeister sind bei der Stadt 130 Vorschläge dieser Art eingegangen. Bis die alle abgearbeitet sind, wird einige Zeit verstreichen.

Hat Tempo 30 in Walchshofen eine Chance?

Ein leidiges Thema stellt in vielen Orten die Begrenzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit dar. Eine Frau berichtete davon, dass manche Gäste an der Kirche ordentlich aufs Gaspedal steigen, wenn sie in Richtung Badesee fahren. Hier könnte sich mittelfristig was tun, zuvor aber gilt es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Tempo 30 zu erfahren.

In seinem Bericht hatte der Bürgermeister zuvor die Paarbrücke angesprochen, die keinen guten Eindruck mache: „Es ist heuer eine Prüfung eingeplant und gegebenenfalls dann eine Neuplanung.“ An der Großhausener Straße steht eine Sanierung an, die 2026 oder 2027 vorgenommen werden wird. Daneben war von einem Problem mit einem verstopften Drainagen-Hauptsammler die Rede, der sich zwar auf Kühbacher Flur befindet, aber laut Flurbereinigung im Unterhalt der Stadt liegt. Geprüft wird der Wunsch, das Bushäuschen in der Walchenstraße ein wenig zu versetzen, weil es die Sicht behindert.