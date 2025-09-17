Nach Beschwerden: Am Spielplatz in Walchshofen gibt jetzt eine "Oilette"

Der Spielplatz im Aichacher Stadtteil Walchshofen ist der Erste, der nach einem neuen Konzept der Stadt umgestaltet wurde. Er kommt derart gut an, auch bei Auswärtigen, dass es in der Bürgerversammlung dort Kritik über unschöne Begleiterscheinungen gab: Ekelig seien dort manche „Hinterlassenschaften“, wurde kritisiert. Das Bauamt suchte nach einer Lösung, die mittlerweile vor Ort installiert ist: eine „Oilette“. Das berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert im Bauausschuss des Stadtrats.

Eine einfache Toilettenlösung für den Spielplatz

Bei der „Oilette“, so der Markenname, handelt es sich um eine einfach konstruierte Toilettenlösung: eine Edelstahlstange mit Tütenspender und einer Art Toilettenbrille, auf der eine Tüte befestigt werden kann. Nach dem „Geschäft“ kann die Tüte verknotet in einem Abfalleimer entsorgt werden. Für Privatsphäre soll ein halbhoher Sichtschutz sorgen. Die vordere Öffnung könne ein helfender Elternteil verdecken, so Küspert.

Eine "Oilette", eine Toilette für Kinder, steht jetzt am Spielplatz in Walchshofen. Foto: Thomas Anderl, Stadt Aichach

Bürgermeister Klaus Habermann ergänzte, normalerweise gebe es bei keinem Spielplatz Toiletten. Der Walchshofener sei der erste Aichacher Spielplatz, der so ausgestattet werde – „ein Test“. Vom Ortssprecher habe ihm berichtet, dass es am Spielplatz mittlerweile extrem sauber sei. Der Walchshofener Spielplatz ist nicht mehr der Einzige, auf dem das neue Konzept umgesetzt ist. Auch der Spielplatz in Algertshausen ist neu gestaltet.