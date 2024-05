Unbekannte hinterlassen große Müllmenge am See und fischen schwarz

Eine größere Gruppe grillt am kleineren Walchshofer See und lässt danach ihren Unrat liegen. Zudem soll sie illegal Fische aus dem Gewässer gefangen und gegessen haben.

Unbekannte grillen am kleinen Walchshofer See beim Aichacher Stadtteil und lassen dann ihren Müll am Ufer zurück. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Hochstattweg in Walchshofen. Bei den Unbekannten müsse es sich um eine größere Gruppe gehandelt haben. Neben Aluminiumverpackungen, leeren Bierflaschen und einer Bierkiste ließen sie auch weiteren Unrat zurück. Zudem bestehe auch der Verdacht, dass die Gruppe "schwarz" Fische aus dem See gefangen und gegrillt hat. Darauf deute eine größere Menge an Fischresten am Ufer hin. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/898911.