Freude bei Waldbauern: Rundholzpreis liegt auf einem Rekordhoch

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach blickt erneut auf ein Rekordjahr zurück. Das ging aus der Bilanz hervor, die die Verantwortlichen im Rahmen der Jahreshauptversammlung vor rund 150 Mitgliedern im Arnhofer-Stadl bei Inchenhofen zogen. Auch in finanzieller Hinsicht gab es erfreuliche Nachrichten.

Zur Rekordbilanz gehörten verschiedene Zahlen. Laut Mitteilung hat die WBV aktuell 1653 Mitglieder. Das sind rund 40 Mitglieder, mehr als im Vorjahr. Die betreute Waldfläche hat sich auf circa 14.000 Hektar erhöht. Die Anzahl der Waldpflegeverträge ist auf 157 Stück gestiegen. Vermarktet wurden 131.436 Festmeter Nadelholz und 651 Festmeter Laubholz. Auch hier war ein Zuwachs zu verzeichnen. Lediglich der Hackschnitzelverkauf mit 6804 Tonnen war leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Verkauft wurde das Holz an elf Sägewerke und 260 Kleinabnehmer. 677 Mitglieder haben Holz verkauft, was einem Anteil von 41 Prozent entspricht. Insgesamt erwirtschaftete die WBV im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Rekord-Umsatz im Rundholzverkauf von 10,6 Millionen Euro.

Das Brennholzgeschäft ist leicht gestiegen

Der Papierholzmarkt gestaltet sich weiterhin schwierig, hieß es in der Versammlung. Der Trend zur Abwanderung der heimischen Papierholzwerke setzt sich weiterhin fort. Das Brennholzgeschäft dagegen ist leicht gestiegen, ein weiterer Zuwachs wäre aus Sicht der Waldbauern allerdings wünschenswert. Der Preis für die Waldhackschnitzel befindet sich aufgrund großer Vorräte und eines Überangebots auf niedrigem Niveau. Hier rechnet man bis zum Jahresende mit einer Entspannung durch Lagerabbau.

Zur Freude aller Mitglieder ist die Nachfrage nach Fixlängen-Rundholz unvermindert hoch, hier bringt der Festmeter derzeit circa 120 Euro und hat somit das Rekordhoch der letzten 30 Jahre erreicht.



Die Verantwortlichen berichteten, dass der Borkenkäferbefall in diesem Jahr glücklicherweise deutlich niedriger war als noch im Vorjahr. Im sehr trockenen Frühjahr wurden zuerst noch große Schäden erwartet. Die Sensibilisierung aller Waldbesitzer, erfolgreiche Käferkontrollen und die gute Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft und den Unternehmern machten den Erfolg aus. Auch durch die hohen Niederschläge im Juli und die niedrigen Temperaturen im August konnte sich der Schädling weniger stark ausbreiten als befürchtet.

Bernhard Breitsameter ist Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Aichach und Präsident der Bayerischen Waldbesitzervereinigung.

Vorsitzender Bernhard Breitsameter informierte darüber, dass die EU-Verordnung „Entwaldungsfreie Lieferketten“ (EUDR) erneut um ein Jahr verschoben wird. Diese dient der Eindämmung der weltweiten Entwaldung durch die Landwirtschaft. Mit deutlichen Worten machte Breitsameter klar, dass die Verordnung in Europa keinen Sinn mache und nur einen Berg an bürokratischer Arbeit anhäufe. Seine Begründung: In den meisten europäischen Ländern werde praktisch nirgendwo Wald illegal gerodet, um Soja, Kautschuk, Kaffee oder Kakao anzubauen. Auch die Rinderhaltung könne kaum als Grund für Rodungen genannt werden.

Neue Prämie fördert den Waldumbau

Im Gastvortrag ging Stefan Torno, Sprecher der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern, auf die alternative Verwendung von Laubholz im Baubereich ein. In seinem Referat gab er Einblick in die chemischen Grundlagen und Möglichkeiten zur Verwendung der Laubholzfasern, zum Beispiel für Kleidung oder alternative Holzprodukte. Die Initiative möchte damit neue Wege aufzeigen, die Laubbäume der dringend benötigten Mischwälder zu vermarkten.

Markus Riebler, Bereichsleiter Forst vom Amt für Landwirtschaft Augsburg, referierte über die neue Waldförderprämie. Diese ist am 1. Juli dieses Jahres in Kraft getreten. Hierbei können aus einem Maßnahmenkatalog verschiedene Förderungen ausgewählt werden, unter anderem zur Aufforstung, Naturverjüngung und Jugendpflege. Riebler hofft, dass damit der notwendige Waldumbau in Richtung klimastabiler Mischwälder mit Eichen, Buchen und Tannen weiter vorankommt.

Sebastian Gross, der als Förster bei der Waldbesitzervereinigung Aichach tätig ist, wies auf das Schulungsangebot in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt hin, bei dem sich die Mitglieder mit dem neuen Förderportal Ibalis zur Antragstellung für staatliche Fördermaßnahmen vertraut machen können. Zum Schluss wurden Sabine und Bernhard Breitsameter für ihre 25-jährige Tätigkeit für die WBV Aichach und WBV-Geschäftsführer Martin Hollfelder für sein 20-jähriges Jubiläum geehrt. (AZ)