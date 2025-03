Funkenflug setzt gerodete Waldfläche bei Pfaffenzell in Brand

Zu einem Brand ist es am Samstag in einem Waldstück bei Affing gekommen. Wie die Polizei berichtet, verbrannte ein 71-Jähriger gegen 13.45 Uhr in einem Waldstück zwischen dem Affinger Ortsteil Pfaffenzell und Zahling (Gemeinde Obergriesbach) Äste und Reisig. Aufgrund des drehenden Windes und dem einsetzenden Funkenflug begann der angrenzende, bereits gerodete Hang, auf einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern zu brennen.

Sechs Feuerwehren sind im Einsatz

Die Feuerwehren aus den Aichacher Ortsteilen Edenried und Griesbeckerzell, aus Obergriesbach und Zahling, aus Dasing und dem Affinger Ortsteil Haunswies waren mit Kräften vor Ort und löschten den Brand. Es entstand laut Polizei kein nennenswerter Sachschaden, da die Fläche bereits gerodet war.