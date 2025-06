500 Teilnehmer trotzen bei den Wandertagen in Mühlhausen der Hitze

500 Menschen nahmen an den Wandertagen des TSV Mühlhausen teil. Die Organisatoren hatten dieses Mal im Vorfeld mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Lange Zeit war nicht klar gewesen, ob die gewohnte Veranstaltungsstätte – die Grundschule in Affing – zur Verfügung stehen würde. Auch der gewohnte Termin Ende Juli musste geändert werden, da der benötigte Parkplatz bereits für eine andere Veranstaltung verplant war. Dank der Unterstützung der Gutsverwaltung und des Freiherrn von Gravenreuth wurde die Veranstaltung am Ersatztermin in den Schlossstadel in Affing verlegt.

Trotz der sommerlichen Temperaturen von über 30 Grad nahmen rund 500 Menschen an den Wandertagen teil. Sie kamen nicht nur aus dem Landkreis und der Region. Manche Teilnehmer hatten sich beispielsweise bis aus Pforzheim und Furth (Landkreis Landshut) auf den Weg gemacht. Die größten Wandergruppen kamen aus Großmehring (42 Wanderer), Haspelmoor, Niederrieden und Ruppertszell (je 30) sowie Ansbach (26).

Auch externe Helfer packen bei den Wandertagen in Mühlhausen mit an

Der Schlossstadel sorgte für ein einzigartiges Ambiente, das die Wanderer begeisterte. Im Schatten des Stadels ließ sich die Sommerhitze gut ertragen. Der historische Charme bot einen schönen Rahmen für die Wanderer, um sich nach der Wanderung zu erholen, zu plaudern und das Essen zu genießen.

Dank des Engagements von 42 Helferinnen und Helfern, darunter zwölf externen, ging die Veranstaltung reibungslos über die Bühne. Besonders hervorzuheben ist, dass viele der langjährigen Helfer der Wanderabteilung mittlerweile nicht mehr aktiv mit anpacken können, da sie selbst im fortgeschrittenen Alter sind. Die Unterstützung von außen ist daher für die Organisatoren unerlässlich geworden. Zu ihrer Freude stattete auch Affings Bürgermeister Markus Winklhofer den Wandertagen seinen Besuch ab.

Wanderabteilung des TSV Mühlhausen fährt am 27. Juli nach Crailsheim

Die Wanderabteilung des TSV Mühlhausen plant bereits die nächste Wanderfahrt: Am Sonntag, 27. Juli, geht es nach Crailsheim. Interessierte Wanderfreunde können sich bei Wally Drexl unter den Telefonnummern 08207/959354 oder 0160/950484448 anmelden. (AZ)