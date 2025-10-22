Ehrenamtlich unterwegs: Wegepaten halten Wanderwege in Schuss

Im Wittelsbacher Land gibt es zahlreiche Wanderwege. Dass sie sich in einem guten Zustand befinden, ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür sorgen Freiwillige, die sich ehrenamtlich um die Wanderwege kümmern. Sie sorgen nicht nur dafür, dass die Wege gut gepflegt, sondern auch gut ausgeschildert sind.

Foto: Erich Hoffmann

Die Ehrenamtlichen gehören zu zahlreichen Patenvereinen, die sich um die Instandhaltung der Wanderwege kümmern. Koordiniert wird dieses Engagement laut einer Mitteilung vom Sachgebiet Wirtschaftsförderung und Tourismus im Landratsamt Aichach-Friedberg. Zweimal jährlich – im Frühjahr und im Herbst – überprüfen die Wegepatinnen und -paten die ihnen zugewiesenen Routen.

Wegepaten melden Schäden, die sie nicht selbst beheben können

Sie achten dabei auf die Beschaffenheit der Pfade, kontrollieren die gelb-blauen Markierungen sowie Beschilderungen und melden Mängel an das Landratsamt, die sie nicht selbst beheben können. Mithilfe der örtlichen Bauhöfe der Städte und Gemeinden werden größere Schäden schnell behoben. So wird sichergestellt, dass die Wanderwege sicher und attraktiv bleiben, heißt es in der Mitteilung der Kreisbehörde.

Jedes Jahr zum Saisonende treffen sich die Wegepatinnen und Wegepaten auf Einladung des Landratsamtes, um Erfahrungen auszutauschen und Anregungen zu sammeln. In diesem Jahr fand das Treffen im Gasthof Moosbräu in Aindling statt. Dabei standen nicht nur praktische Fragen der Wegpflege im Mittelpunkt, sondern auch die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten. Daniela Eder und Beate Haas vom Landratsamt betonten bei dem Treffen, wie wichtig die Arbeit der Patenvereine und der freiwilligen Helferschar für den Erhalt der Wanderinfrastruktur im Landkreis ist. „Mit guter Ortskenntnis, Naturverbundenheit und handwerklichem Geschick tragen sie dazu bei, dass das Wittelsbacher Land ein beliebtes Ziel für Wanderer bleibt“, wird in der Mitteilung betont.

Zu den betreuten Strecken zählen 16 Rundwanderwege, vier Pilger- und Meditationswege sowie drei Teilstrecken von Mehrtages- und Tagestouren. Alle Wanderrouten sind in der Broschüre „Wandern im Wittelsbacher Land“ zu finden, die kostenlos im Landratsamt sowie in den Rathäusern und Gemeindeverwaltungen im Landkreis ausliegt. Alternativ ist die Wanderbroschüre auch telefonisch unter 08251/92-259 bestellbar oder kostenlos unter www.wittelsbacherland.de/publikationen erhältlich. Dort gibt es auch weitere Broschüren und Tipps für Freizeitaktivitäten im Wittelsbacher Land. (AZ)