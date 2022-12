Im Landkreis warnen die Sirenen am Donnerstag die Bürger – zur Probe

Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich am Donnerstag am bundesweiten Warntag. Dabei werden auch Warn-Apps getestet. Der vorherige Warntag löste Kritik aus.

In Aichach, Friedberg und Mering heulen am Donnerstag um 11 Uhr insgesamt sechs Sirenen. Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich damit am zweiten bundesweiten Warntag, der nicht nur ein Testlauf für Sirenen, sondern auch für Warn-Apps ist.

Wie das Landratsamt mitteilt, wird im Wittelsbacher Land um 11 Uhr eine Minute lang auf einer stationären und mehreren mobilen Sirenen ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. In Aichach wird die mobile Sirene auf dem Hof der Feuerwehr und die mobile Sirene am Landratsamt getestet. In Friedberg kommen die Katastrophenschutzsirene bei der Firma Tenneco, die mobile Sirene auf dem Hof der Feuerwehr in Friedberg und die mobile Sirene auf dem Park & Ride Parkplatz in Derching zum Einsatz. In Mering heult die mobile Sirene auf dem Hof der Feuerwehr.

Nach Landratsamtsangaben können die übrigen Sirenen im Landkreis derzeit ausschließlich zur Alarmierung der Feuerwehren verwendet werden. Mit der Umstellung von analoger auf digitale Alarmierung würden in den kommenden Jahren alle Sirenen dafür ausgestattet, auch Katastrophenschutzsignale aussenden zu können.

Erster Warntag löste Kritik aus – neuer Versuch am 8. Dezember 2022

Der erste bundesweite Warntag am 10. September 2020 löste ein großes mediales Echo aus. Vor allem, dass an manchen Orten keine Sirenen zu hören waren, wurde kritisiert. In einigen Kommunen gibt es schlicht keine Sirenen mehr, denn als der Bund nach Ende des Kalten Krieges seinen Finanzierungsanteil am Unterhalt gestrichen hatte, wurden sie teilweise entfernt.

Der aktuelle Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund und Ländern, Kreisen, Städten und Gemeinden. Die Übung soll dazu beitragen, die Menschen in Deutschland auf das Thema Warnung aufmerksam zu machen. Warnmittel und Abläufe sollen technisch erprobt und gegebenenfalls verbessert werden. Das Sirenensignal bedeutet für die Bevölkerung, Radio oder Fernseher einzuschalten oder eine der Warn-Apps aufzurufen wie Nina, Katwarn oder Biwapp.

Laut Mitteilung testet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag erstmals flächendeckend das Warnsystem „Cell Broadcast“. Über „Cell Broadcast“ können Rettungsleitstellen ihre Warnmeldungen an alle Mobilfunkgeräte in betroffenen Regionen verschicken. Um die Warnungen zu bekommen, genügt ein eingeschaltetes Gerät im Mobilfunknetz. Eine Registrierung oder App ist nicht erforderlich. Details gibt es auf der Internetseite www.warnung-der-bevoelkerung.de.

Neue Internetseite zum Katastrophenschutz im Landkreis Aichach-Friedberg

Das Landratsamt verweist in diesem Zusammenhang auch auf seine neue Katastrophenschutz-Website. Auf www.lra-aic-fdb.de/katastrophenschutz finden Bürgerinnen und Bürger alles Wesentliche zum Verhalten bei saisonalen Extremwetterereignissen und anderen Gefahrenlagen. Dazu die wichtigsten Links zu Meldediensten und Warn-Apps. Unter „Aktuelle Informationen“ erhalten Interessierte Auskunft darüber, wie der Landkreis sich auf mögliche Katastrophenfälle wie einen flächendeckenden Stromausfall vorbereitet. (AZ)