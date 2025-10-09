Gute Nachricht für Verbraucher: Der Wasserpreis sinkt

In der Gemeinde Todtenweis wird mit dem Jahreswechsel der Preis fürs Wasser deutlich sinken. Ende 2021 war für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 ein Betrag von 2,14 Euro pro Kubikmeter festgelegt worden. Wie eine Neuberechnung für den Bedarf von 2026 bis 2029 ergeben hat, ist dieser Preis nicht nötig, um in diesem Bereich kostendeckend arbeiten zu können.

Die Tatsache, dass die Gemeinde den Wasserpreis reduziert, mag auf den ersten Blick ein wenig überraschend erscheinen. Denn bei verschiedenen Gelegenheiten verwiesen Mitglieder des Gemeinderats so auch diesmal auf die wirtschaftlich angespannte Lage der Kommune. Das taten sie auch in der Sitzung am Mittwoch.

Wasser: Gemeinde darf nur tatsächliche Kosten berechnen

Simon Kohl vom Büro Dr. Schulte Röder in Veitshöchheim hatte vor der Entscheidung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gemeinde nur die tatsächlichen Kosten in Rechnung stellen dürfe. Sollten die Bürgerinnen und Bürger zu viel oder zu wenig zahlen, müsse eine Korrektur erfolgen.

Mehrheitlich legte der Gemeinderat einen Preis von 1,40 Euro pro 1000 Liter Wasser fest. Lediglich Ulrich Siegmund („Ich würde progressiver vorgehen“) stimmte dagegen. Er hatte sich dafür eingesetzt, einen Preis von 1,50 Euro vorzusehen, um besser gerüstet zu sein für künftige Aufgaben in dem Bereich. Die erste Änderung der Wasserabgabesatzung wurde einstimmig in der vorgelegten Form abgesegnet. Andreas Berger fehlte entschuldigt.

Fotovoltaik auf freier Fläche: Eine solche Anlage kann an der Kläranlage westlich von Sand entstehen. Auf diese Weise wolle man den eher steigenden Strompreisen einen Riegel vorschieben, hieß es zur Begründung. Die Anlage möchte der Abwasserzweckverband erstellen. Bernhard Riß befürchtete, damit könne man den Freiraum einschränken, sollte eines Tages eine Erweiterung der Kläranlage zur Debatte stehen. Bürgermeister Konrad Carl erkannte hier keine Überschneidung, weil man zu diesem Zweck bereits ein anderes Areal im Auge habe. Riß wünschte sich außerdem Informationen über die Kosten, die mit dem aktuellen Projekt verbunden sind, und eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit. Dazu soll es bis zur nächsten Sitzung mehr Informationen geben. Der Abwasserzweckverband wird das Vorhaben über eine Umlage unter den Mitgliedsgemeinden finanzieren. Siegmund kommentierte: „Eine überschaubare Investition, die uns Nutzen bringt.“

Tempo 30 am Kindergarten gilt 24 Stunden lang

Tempo 30 am Kindergarten: In der Kindergartenstraße in Todtenweis wurde bei der Verkehrsschau mit der Polizei festgestellt, dass für das Tempolimit auf 30 Kilometer pro Stunde kein zeitliches Limit gilt. Es kam bei der Bevölkerung nicht gut an, dass diese Beschränkung daher aufgehoben werden musste. Carl verwies auf die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung und auf Regeln: „Rein rechtlich ist das nicht haltbar.“

Kinder spielen im Notablauf: Im Baugebiet nordöstlich des Kindergartens wurde in einer Entwässerungsrinne ein Notablauf eingebaut. Wie Mitarbeiter des Bauhofs mitteilten, tummeln sich dort nun Kinder und nutzen das Gelände als Pumptrack oder sie sind dort mit Schaufeln aus Kunststoff tätig. Jetzt wird dort eine Tafel aufgestellt, um zu verhindern, dass Buben und Mädchen auch künftig an dieser Stelle ihre Freizeit verbringen. Franz Färber sagte, man werde wohl auch noch einen Zaun aufstellen müssen. Zweite Bürgermeisterin Petra Wackerl verteidigte den Vorschlag mit der Tafel: „Dann sind wir rechtlich abgesichert.“ Franz Leopold plädierte dafür, man sollte lieber mit den betroffenen Leuten reden. Ulrich Siegmund machte sich grundsätzliche Gedanken: „Der Freiraum für Kinder wird immer mehr eingeschränkt, das sind die Folgen.“ Dritter Bürgermeister Michael Hofberger kommentierte: „Mit einem Schild machen wir uns lächerlich.“