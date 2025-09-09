Wasserschaden in der Aichacher Vierfachturnhalle: Wie geht es weiter?

Ein wenig hängt Moritz Oberhauser derzeit in der Luft. Seit vergangener Woche darf er mit seinen Ringern vom TSV Aichach nicht mehr in der Aichacher Vierfachturnhalle trainieren, der Trainer und seine Mannschaft sind derzeit aufgrund eines Wasserschadens ohne Heimat. Das weckt bei Oberhauser nicht nur schmerzhafte Erinnerungen – noch ist unklar, wie lange die Halle überhaupt gesperrt bleibt.

„Wir haben vergangenen Donnerstag nur durch Zufall davon erfahren. Wir haben einen Anruf bekommen, dass wir bitte in die Halle kommen sollen – weil unsere Matten im Weg waren“, sagt Oberhauser auf Nachfrage unserer Redaktion. Laut Landratsamt ist der Schaden durch eine defekte Armatur entstanden.

Ringer sind nicht die einzigen Betroffenen des Wasserschadens in der Aichacher Vierfachturnhalle

Wie Oberhauser sagt, sei das Wasser dann durch die Decke in die Halle gedrungen. Die Ringer konnten ihre Matten mit einer Gesamtfläche von rund 500 Quadratmetern mittlerweile zumindest in anderen Hallen unterbringen – was aber eine grundsätzliche Problematik für die Sportler nicht löst, die die Halle zudem nicht alleine nutzen.

Auch Handballer und Leichtathleten sind in der Vierfachturnhalle tätig, dazu findet dort regulärer Schulsport statt. Kommende Woche beginnt das neue Schuljahr, und zumindest in der ersten Schulwoche wird in der Vierfachturnhalle kein Unterricht möglich sein. „Die Halle ist voraussichtlich die gesamte nächste Woche, also bis 21. September, gesperrt“, heißt es auf Nachfrage beim Landratsamt. Derzeit werde die Halle jedenfalls mit Trockengeräten getrocknet, die Brandmeldeanlage muss repariert und Sportgeräte teilweise getauscht werden.

Wasserschaden in Turnhalle: Schulsport ohne Ausweichmöglichkeit, Sperrung ist bis 21. September vorgesehen

Laut Behörde sollten sich die Auswirkungen des Wasserschadens aufgrund der kurzen Sperrzeit in Grenzen halten, für den Schulsport wird es deshalb auch keine Ausweichmöglichkeit geben. Allerdings sei noch unklar, ob die Halle ab dem 22. September überhaupt wieder genutzt werden kann, „da hierüber zunächst ein Gutachter entscheiden muss“.

Für Moritz Oberhauser und seine Ringer wäre das ungemein wichtig. Der TSV Aichach habe zwar eine eigene Halle, allerdings nur mit begrenzten Kapazitäten: „Unsere Wettkämpfe sollten wir schon in der TSV-Halle ausrichten können. Für die Trainings ist es aber wichtig, dass wir irgendwie in die Vierfachhalle können, sonst wird es unangenehm.“ Oberhauser hofft nur, dass es nicht wieder ähnlich läuft wie bei der bislang letzten Bodensanierung im Jahr 2020: „Da hat das Ganze ein halbes Jahr gedauert.“