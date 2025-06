Wegen einer Flasche Bier: Mann randaliert in Aichacher Getränkemarkt

Ein Randalierer hat am Mittwochabend in einem Aichacher Getränkemarkt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 37-Jährige nahm in dem Markt an der Schrobenhausener Straße kurz vor 20 Uhr eine Flasche Bier aus dem Getränkebestand vor dem Markt, ohne sie zu bezahlen. Als ein Angestellter ihn darauf ansprach, warf der 37-Jährige nach Polizeiangaben mit einer anderen Flasche Bier nach dem Mitarbeiter, verfehlte ihn jedoch.

Polizei nimmt Randalierer aus Aichacher Getränkemarkt in Gewahrsam

Außerdem trat er gegen die Schiebetüre des Getränkemarktes. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von circa 2000 Euro. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (nsi)