Aufklärung statt Schweigen: Film und Diskussion über weibliche Genitalbeschneidung

„Weibliche Genitalbeschneidung ist eine brutale Zerstörung von Körper, Seele und Vertrauen“, sagt Fadumo Korn, Vorsitzende des Vereins NALA Bildung statt Beschneidung. Korn weiß, wovon sie spricht. Sie wurde als Kind in Somalia selbst beschnitten, ein traumatisches Erlebnis, das sie bis heute begleitet. „Die Beschneidung hat meinen gesunden Körper kaputt gemacht“, erzählt sie in einem Interview. Heute engagiert sie sich bundesweit gegen weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) und kommt am Donnerstag, 23. Oktober, nach Aichach, wo um 16 Uhr im Cineplex Aichach die BR-Dokumentation „Das grausame Ritual“ gezeigt wird.

Im Anschluss diskutiert Fadumo Korn gemeinsam mit Regisseur Ulrich Hagmann, Fachärztin Dr. Shirin Hunstiger (Universitätsklinikum Augsburg) und der Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung Julia Achtner über Ursachen, Folgen und Wege der Hilfe.

Fachtagung zu Hilfe für Betroffene in Aichach

Zwei Tage später, am Samstag, 25. Oktober, findet von 9 bis 14 Uhr ein Halbtages-Fachtag im Kreisgut Aichach statt. Unter dem Titel „Hilfe für von Beschneidung betroffene Frauen & Mädchen“ stehen Fachvorträge, Austausch und Unterstützungsangebote im Mittelpunkt. Die Referentinnen Dr. Shirin Hunstiger, Mirjam Keita-Schlosser (WemuFra Neu-Ulm) und Julia Achtner (Traumahilfe-Netzwerk Augsburg & Schwaben.) beleuchten medizinische, kulturelle und psychosoziale Aspekte.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei; eine Anmeldung über die VHS ist erforderlich. Für den Fachtag am Samstag kann eine kostenfreie Betreuung für Kinder von vier bis elf Jahren mit gebucht werden, ein gemeinsames Mittagessen mit Zeit für gemeinsame Gespräche ist inklusive.

Es geht um jede einzelne Geschichte

Die Veranstaltungen in Aichach sollen informieren, sensibilisieren und konkrete Hilfe sichtbar machen. Christina Hüßner, Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregionplus, sagt: „Ich möchte motivieren, keine Scheu vor diesem Thema zu haben.“ Jeder solle sich bei Fachleuten in einem geschützten Rahmen informieren können. „Auch wenn FGM/C nicht so präsent ist wie andere Gesundheitsthemen, ist jede einzelne Geschichte ein Grund, das Thema ernst zu nehmen“, sagt Hüßner.

Gedacht sind die Veranstaltungen für alle, die Kontakt zu möglicherweise betroffenen Mädchen und Frauen haben können und natürlich auch weitere Interessierte, so Christina Hüßner. Sie organisiert die Veranstaltungen zusammen mit der Schwangerschaftsberatung, der Gleichstellungsstelle, dem Netzwerk frühe Kindheit KoKi, der Integrationslotsin und dem Psychosozialen Dienst des Landratsamts Aichach-Friedberg sowie dem Verein Donna Mobile AKA. (AZ)