Nach Bremsmanöver eines Traktors fährt Bus auf Auto auf

Auf der Staatsstraße zwischen Petersdorf und Affing kommt es zu einem Auffahrunfall. Ursache ist ein Traktor an der Spitze einer Fahrzeugkolonne.

Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2035 zwischen Petersdorf und Affing hat eine 42-jährige Frau am Freitagnachmittag leichte Verletzungen erlitten.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 14.45 Uhr, als eine kleine Kolonne mit vier Fahrzeugen von Weichenberg (Aindling) in Richtung Katzenthal (Affing) unterwegs war. Der Traktor an der Spitze bremste vor einer Einmündung ab, um nach links in Richtung Igenhausen (Hollenbach) abzubiegen. Deshalb mussten die nachfolgenden Fahrzeuge scharf bremsen.

Der Fahrer eines Omnibus an der letzten Stelle schaffte das nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)